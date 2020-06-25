'Karaoğlan' adındaki 2 aylık kuzu, sahibini adım adım takip ederek peşinden ayrılmıyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan ve küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Taylan Kandil'in 2 ay önce bir kuzusu dünyaya geldi.

Kandil, anne koyunun sütü yetmeyince kuzuyu eve getirip biberonla beslemeye başladı.

HER YERE BERABER GİDİYORLAR

'Karaoğlan' adını verdiği erkek kuzu, Kandil nereye gitse peşinden gidiyor. Kandil ise market alışverişine giderken bile Karaoğlan'ı yanında götürüyor.

Tunceli'de sahibinin peşini bırakmayan kuzu ViDEO

"ADIM ADIM TAKİP EDİYOR"

Kuzuyu hala evlerinde beslemeye devam ettiklerini belirten Kandil, "Kuzu ilk doğduğunda annesinin sütü eksikti. Biz de alıp evde biberon ile beslemeye başladık. Sonra kuzu evden çıkmak istemedi. Bize çok alıştı. Özellikle ben beslediğim için peşimden hiç ayrılmıyor. Çarşıya çıktığımda alışveriş yaptığımda bile arkamdan geliyor. Markete gittiğimde, bir şeyler seçmek için marketi dolaşırken bile beni adım adım takip ediyor." dedi.