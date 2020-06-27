Tunceli’de arazi taraması:Silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiği bildirdi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında silah ve mühimmata ulaşıldı.

"OPERASYONLAR SÜRDÜRÜLÜYOR"

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet M-16 şarjörü, 2 adet pil bloku ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.