Tunceli'de dağ keçileri tuz için yola indi: Uyarı geldi

Tunceli'de dağ keçileri tuz için yola indi: Uyarı geldi

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Vatandaşların karayoluna döktüğü tuzu yemek için yola inen dağ keçileri, tehlike altında kaldı. Yetkililer vatandaşı uyardı.

Tunceli-Hozat karayolunda vatandaşlar yola tuz döktü.

Tunceli'ye seyahati sırasında öğretim görevlisi Dr. Yalçın Çakmak, tehlikeye aldırış etmeden yola atlayarak tuzlardan yemeye gelen keçileri görüntüledi.

KEÇİLERİN TEHLİKELİ TUZ TAKİBİ

Keçiler, araçlara aldırış etmeden dökülen tuzlardan yemeye devam etti.

YETKİLİLER UYARDI

Çakmak, kornaya basarak keçileri karayolundan uzaklaştırmaya çalışırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri de keçiler için karayoluna tuz bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.



