- En Son Haber
- İç Haber
- Tunceli'de dağ keçileri tuz için yola indi: Uyarı geldi
Tunceli'de dağ keçileri tuz için yola indi: Uyarı geldi
Vatandaşların karayoluna döktüğü tuzu yemek için yola inen dağ keçileri, tehlike altında kaldı. Yetkililer vatandaşı uyardı.
- İHA
- 04.08.2020 - 09:56
- Güncelleme : 04.08.2020 - 09:56
Tunceli-Hozat karayolunda vatandaşlar yola tuz döktü.
Tunceli'ye seyahati sırasında öğretim görevlisi Dr. Yalçın Çakmak, tehlikeye aldırış etmeden yola atlayarak tuzlardan yemeye gelen keçileri görüntüledi.
KEÇİLERİN TEHLİKELİ TUZ TAKİBİ
Keçiler, araçlara aldırış etmeden dökülen tuzlardan yemeye devam etti.
YETKİLİLER UYARDI
Çakmak, kornaya basarak keçileri karayolundan uzaklaştırmaya çalışırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri de keçiler için karayoluna tuz bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.