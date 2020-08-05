Pülümür ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada kalp krizi geçiren Emin Koyunan, jandarma helikopteri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

Tunceli 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne, Pülümür ilçesinde bulunan 3 bin rakımlı Hel Dağı yaylasında bir çobanın kalp krizi geçirdiği ihbarı geldi.

Yaylanın yüksek olması ve karayolu ile ulaşımda sorun yaşanması üzerine, durumun bildirildiği Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatı ile sağlık ekipleri ve jandarma helikopteri bölgeye sevk edildi.

YAYLADAN HELİKOPTER İLE ALINDI

Kalp krizi geçiren Emin Koyunan, yayladaki ilk müdahalenin ardından, helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Koyunan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli'de kalp krizi geçiren çobanı jandarma kurtardı ViDEO





