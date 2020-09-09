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    Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

    Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğu açıklandı.
    • DHA
    • 09.09.2020 - 20:28
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    Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

     

    Tunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

    ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

    Şehit Hüseyin Çatal'ın acı haberi Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan ailesine ulaştı.

    Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak beraberindeki askeri yetkililerle birlikte şehidin Orta Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, şehidin evde bulunan babası Cengiz Çatal'a şehadet haberini verdi.

    Çatal ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi. Şehidin naşının yarın Keçiborlu’da toprağa verilmesi planlanıyor.

    Tunceli de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu #1


    Tunceli de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu #2

    Tunceli de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu #3

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