Tunceli'de karla mücadele ekibi 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu

Tunceli'de karla mücadele ekibi 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu

Pülümür ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı yaşlı kadın, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaşan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan 101 yaşındaki Gülizar Uzun'un evinde düşerek yaralanması üzerine ailesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

AMBULANS KARA SAPLANDI

Köye giden ambulans kara saplanınca durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden kurtarılan ambulans, greyder eşliğinde köye ulaştı.

JANDARMA YARALI KADINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Sağlık ekiplerince ilk tedavisi evinde yapılan Uzun, daha sonra jandarma personelinin de desteğiyle ambulansa taşınarak Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü.

Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.