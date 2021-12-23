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    Tunceli'de karla mücadele ekibi 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu

    Pülümür ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı yaşlı kadın, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaşan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 23.12.2021 - 01:24
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    Tunceli'de karla mücadele ekibi 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu

    Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan 101 yaşındaki Gülizar Uzun'un evinde düşerek yaralanması üzerine ailesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

    AMBULANS KARA SAPLANDI

    Köye giden ambulans kara saplanınca durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi.

    Ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden kurtarılan ambulans, greyder eşliğinde köye ulaştı.

    Tunceli de karla mücadele ekibi 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu #1

    JANDARMA YARALI KADINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Sağlık ekiplerince ilk tedavisi evinde yapılan Uzun, daha sonra jandarma personelinin de desteğiyle ambulansa taşınarak Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü.

    Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tunceli de karla mücadele ekibi 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu #2

    Tunceli de karla mücadele ekibi 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu #3

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