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    Tunceli'de kaza: Kapıyı açıp araçtan düştü

    Tunceli'de anne ve babasıyla hafif ticari araçla seyahat ettiği sırada, 'Yanık kokusu geliyor' diyerek aracın kapısını açan Gülseren Kılınç, düşerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 23:01
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    Tunceli'de kaza: Kapıyı açıp araçtan düştü

     

    Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde Hasan Kılıçoğlu'nun kullandığı 24 ES 533 plakalı hafif ticari araçta bulunan Gülseren Kılınç(49), iddiaya göre, 'Araçtan yanık kokusu geliyor' diyerek kapıyı açtı.

    SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN DÜŞTÜ

    Seyir halindeki aracın kapısı açılmasıyla Kılınç, düşerek ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınç'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Acil Servis'te tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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