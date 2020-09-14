Tunceli'de korona hastası hayır yemeği verdi, köy karantinaya alındı

Ölen yakını için hayır yemeği veren korona hastası ve köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı bir köyde yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi, yasak olmasına rağmen ölen yakını için hayır yemeği verdi.

10 KİŞİYE PARA CEZASI

Olayın ortaya çıkmasının ardından yemeğe katıldıkları tespit edilen 10 kişiye, 31 bin 500 lira idari para cezası verilirken, yemeği veren kişi ve köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldı.

KÖY KARANTİNADA

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "Pertek’te bulunan bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen bir vatandaşımız hayır yemeği vermiş, kendisinin pozitif olması sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır." denildi.