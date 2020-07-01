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    Tunceli'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Ele geçirilen mühimmat arasında büyük piller, infilaklı fitil, elektrikli fünyeler ve 800 metre kablonun olduğu bildirildi.
    • AA
    • 01.07.2020 - 11:50
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    Tunceli'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi #1

    Terör örgütlerine yönelik arama tarama faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor.

    Bu kapsamda Tunceli Jandarma Komutanlığınca, 29 Haziran'da Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954 Operasyonu" başlatıldı.

    ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT

    Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonda terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirildiği aktarıldı.

    İlde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

    Tunceli'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi #2

    Tunceli'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi #3

    Tunceli'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi #4

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