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- Tunceli'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Ele geçirilen mühimmat arasında büyük piller, infilaklı fitil, elektrikli fünyeler ve 800 metre kablonun olduğu bildirildi.
- AA
- 01.07.2020 - 11:50
Terör örgütlerine yönelik arama tarama faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda Tunceli Jandarma Komutanlığınca, 29 Haziran'da Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954 Operasyonu" başlatıldı.
ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonda terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 büyük pil, 5 metre infilaklı fitil, 2 elektrikli fünye ve 800 metre kablo ele geçirildiği aktarıldı.
İlde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.