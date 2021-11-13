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    Tunceli’de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Tunceli'de Eren-7 operasyonları kapsamında bir mağarada PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 18:18
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    Tunceli’de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Tunceli’de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    MAĞARADA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda bir mağara içerisinde; 60 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 18 adet elektronik devre kartı, 1 adet basma düzenekli EYP, 1 adet EYP için zaman ayarlı kol saati, 1 kg patlayıcı madde, 6 adet telsiz, 14 adet pil bloğu, 5 adet gaz maskesi, 1 adet radyo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"

    Tunceli’de PKK ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi #1

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