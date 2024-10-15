Tunceli'de rezerv alan uygulaması: 3 mahallede daha ilan edildi

İHA

Rezerv alan uygulaması devam ediyor...

Söz konusu uygulama kapsamında, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Hiver, Beysu ve Komlar Mahallesi de rezerv alan ilan edildi.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Ayrıca, bölgede ön incelemelerin tamamlandığı ve önümüzdeki günlerde ilgili kurum yetkililerinin katımıyla vatandaşları bilgilendirme amacıyla toplantı düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan, rezerv alan ilan edilen bölge sakinlerinin çoğunluğunun onay vermesiyle rezerv alanda yıkım gerçekleştirilerek yeni konutlar yapılacak.

DEPREM SONRASI UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTI

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından rezerv alan uygulaması başlatılmıştı.