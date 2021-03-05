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    Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi

    Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda bulunan sığınak imha edildi.
    • AA
    • 05.03.2021 - 20:10
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    Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt ilçesi kırsalında bir sığınak tespit etti.

    PATLAYICI MADDE VE YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Bomba yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, 320 metre kablo, güneş paneli, 40 litre mazot, 3 uyku tulumu, 8 sırt çantası, 100 metre branda, 60 kilogram peynir, 25 kilogram un, 10 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 20 kilogram turşu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen sığınak güvenlik güçlerince imha edildi. Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

    Tunceli de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi #1

    Tunceli de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak imha edildi #2

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