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    Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Tunceli'de gerçekleştirilen Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında teröristlere ait iki sığınak imha edildi.
    • 08.08.2022 - 19:18
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    Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Tunceli’de devam eden "Eren Abluka-7" operasyonlarında iki sığınakta terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    İki sığınakta yaşamk malzemeleri ele geçirildi

    Tunceli Valiliği yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda iki sığınak içerisinde 150 metre sera naylonu, 1 adet büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, 1 adet küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

    Tunceli de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi #1

    Tunceli de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi #2


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