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    Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi

    Tunceli'de gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait bir sığınak ele geçirildi.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 00:45
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    Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi

    Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tunceli-Hozat kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

    SIĞINAKTA ÇOK SAYIDA GIDA VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 adet el dürbünü, 4 adet küçük tüp, 1 adet 8’li pil bloğu, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

    Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi #1

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