Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

Tunceli kırsalında 27 Ekim'de başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda arazi arama- tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

2 sığınak imha edildi

Yapılan çalışmalarda teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramada, 3 telsiz, çok sayıda örgütsel kitap, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken sığınaklar imha edildi.





