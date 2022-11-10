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    Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

    Tunceli kırsalında yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.
    • 10.11.2022 - 23:57
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    Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

    Tunceli kırsalında 27 Ekim'de başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda arazi arama- tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

    2 sığınak imha edildi

    Yapılan çalışmalarda teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

    Sığınaklarda yapılan aramada, 3 telsiz, çok sayıda örgütsel kitap, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken sığınaklar imha edildi.

    Tunceli de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi #1

    Tunceli de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi #2


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