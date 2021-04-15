Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki operasyonda teröristlere ait bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.
- AA
- 15.04.2021 - 17:14
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt kırsalında operasyon düzenlendi.
Arazi tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınağı tespit etti.
SIĞINAK İMHA EDİLDİ
İmha edilen sığınaktaki aramada 170 kalaşnikof fişeği, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, akü, 84 büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.