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    Tunceli'de terörle mücadeleye 2 Atak helikopter daha katıldı

    Tunceli İl Jandarma Komutanlığı envanterine terörle mücadelede etkin görev alacak 2 Atak helikopter dahil edildi.
    • AA
    • 05.02.2022 - 22:52
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    Tunceli'de terörle mücadeleye 2 Atak helikopter daha katıldı

    Valilikten yapılan açıklamada, kente getirilen Atak helikopterlerin ülkenin savaşan gücü olduğu ve bölgede devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

    "HAİNE KORKU, MASUMA MERHAMET.."

    Helikopterlerin uçuş sonrası nöbet yerlerine konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Haine korku, masuma merhamet, yüce Türk milletine ve Rabbimize emanet kahraman Türk jandarmamıza her daim başarı dileklerimizi iletiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Tunceli de terörle mücadeleye 2 Atak helikopter daha katıldı #1


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