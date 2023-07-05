Tunceli’de yangın: 2 yaralı
İHA

Tunceli'de merkeze bağlı Karşılar köyünde bir evde akşam saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıktı.

Çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Yangın sırasında evde bulunan 16 yaşındaki A.K.B. ile 15 yaşındaki Y. A. yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tunceli’de yangın: 2 yaralı

Yaralılar tedavi altında

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.