Tunceli’de yangın: 2 yaralı Tunceli’de bir köyde çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Tunceli'de merkeze bağlı Karşılar köyünde bir evde akşam saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Yangın sırasında evde bulunan 16 yaşındaki A.K.B. ile 15 yaşındaki Y. A. yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.