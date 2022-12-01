Petrol
87.95
1.13%
Euro
19.5886
0.99%
Dolar
18.6334
0.01%
Altın
1.079
1.84%
Borsa
5046
1.38%
Bitcoin
321.652
0.94%
BTXN Coin
5.65
4.24%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Tunceli'de zincir marketlere fahiş fiyat denetimi

    Tunceli'de zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.
    • 01.12.2022 - 20:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de zincir marketlere fahiş fiyat denetimi

    Tunceli'de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri devam ediyor.

    Son dönemlerde artan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı harekete geçen Tunceli İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

    Fiyatlar incelendi, stoklar kontrol edildi

    Ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaparken marketlerin stok yapıp yapmadığını da inceledi.

    Fahiş fiyat ve stokçuluğun önlenmesine yönelik denetimlerde kentte bugüne kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı kaydedildi.

    İHA'nın haberine göre, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

    Tunceli de zincir marketlere fahiş fiyat denetimi #1

    Tunceli de zincir marketlere fahiş fiyat denetimi #2


    Sigarayı 21 günde bıraktıran mucizevi karışım!
    Sağlık

    Sigarayı 21 günde bıraktıran mucizevi karışım!

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Konya'da hangi ilçelere konut yapacak?
    Yaşam

    TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Konya'da hangi ilçelere konut yapacak?

    Görüş Bildir