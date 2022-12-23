Tuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyor

Tunceli'de çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, haftanın belirli günlerinde katıldıkları doğa turları ve dağcılık faaliyetleriyle memleketlerinin eşsiz güzelliklerine tur düzenliyor.

Sarp dağların arasında kurulu şehir, dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda misafiri ağırlayan Tunceli'nin bu zenginliği, yöre halkının ve çeşitli meslek gruplarından insanların da dikkatini çekiyor.

Dağlara çıkıp eşsiz güzellikleri keşfediyorlar

Kentteki doğa sporları kulüpleri bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerine gezmeye gidiyor.

Kış aylarında gruplar halinde dağlara çıkan vatandaşlar, rotaları boyunca el değmemiş güzelliklerin arasında ilerliyor.

Karla kaplı zirvelerde doyasıya vakit geçiren vatandaşlar, yaptıkları bu etkinlikle hem eğleniyor hem stres atıyor hem yeni insanlar tanıyor, hem de daha önce görmedikleri doğal güzellikleri keşfediyor.

"Sabah erken saatlerde arkadaşlarımızla buluşuyoruz"

Tunceli Müzesi şeflerinden Ali Haydar İmre, AA muhabirine, işinden arta kalan zamanını doğa gezileriyle değerlendirdiğini söyledi.

Günübirlik gezilere katıldığını ifade eden İmre, "Bugün rotamızı Pülümür ilçesindeki Karagöz köyü bölgesine çevirdik. Sabah erken saatlerde arkadaşlarımızla il merkezinde buluştuk. Kiraladığımız servis aracıyla yola çıktık. Uzun süre yürüdükten sonra istediğimiz noktaya ulaştık." dedi.

"Kentin tanıtımına katkı sunmak için çabalıyoruz"

İmre, Tunceli doğasının harika olduğuna belirterek, herkesi buraları görmeye davet etti.

Son gezilerindeki yaşadıklarını anlatan İmre, "Yolculuğumuz sırasında dağların heybeti, havanın güneşli olması ve kar parıltıları bana çok keyif verdi. Biz de kurduğumuz dernekler çatısında kentteki arkadaşlarla ortak faaliyetler yapıp kentin tanıtımına katkı sunmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim dağlarımız tırmanış ve doğa turları için çok ideal"

Kentte büfe işleten ve dağcılıkla ilgilenen İskender Doğan da stresten uzaklaşmak amacıyla doğada vakit geçirdiğini dile getirdi.

Bölgede halen keşfedilmemiş birçok güzel yerin olduğunu vurgulayan Doğan, "İlimizde çok özel dağlar var ve bu dağlar Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok dağ ile eş değer güzellikte. Bizim dağlarımız tırmanış ve doğa turları için çok ideal." diye konuştu.