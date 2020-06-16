Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları duyuruldu.

Atanan isimler arasında Turgut Aslan da vardı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde başından vurularak ağır yaralanan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başdanışman olarak atandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE ETTİ

Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü.

GAZİ UNVANI

15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak ''gazi' unvanı almıştı.