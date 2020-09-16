Turgutlu Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergun, koronavirüs vefatlarına karşı alaycı bir dil kullandı

Turgutlu Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Ergun, koronavirüs nedeniyle artan vefatlara yönelik yaptığı alaycı paylaşım ardından tepki çekti. Tepki gören Mustafa Ergun, paylaşımını sildi.

Tüm dünyayı saran ve son zamanlarda tekrar artış göstermeye başlayan koronavirüs vakaları, Türkiye'de olumsuz yönde seyrediyor.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Turgutlu Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa Ergun da vaka sayılarının artmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"EĞLENİYOR MUYUZ TURGUTLU"

Tüm dünyanın yenmeye çalıştığı ve her gün binlerce can kaybı yaşatan koronavirüse karşı kullandığı alaycı dil ile başta Turgutluluların tepkisini çeken Mustafa Ergun, "Nasıl eğleniyor muyuz Turgutlu? Corona vefatları gelmeye devam ediyor..." ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Yaptığı paylaşımı hızla yayılan Turgutlu Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa Ergün, Turgutlu sakinleri ve paylaşımını gören diğer vatandaşlar tarafından eleştirilince, paylaşımını sildi.