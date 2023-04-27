Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayının sonunda kar yağdı Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde başlayan kar yağışıyla birlikte yollar beyaza büründü. Ekipler de kısa sürede çalışma başlattı.

İHA

Yurt genelinde bir güneş açıyor, bir sağanak yağmur etkili oluyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sarı kodlu uyarılar yeniden yapılmaya başlandı.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından yağışlı havalar ilkbaharda yüzünü gösterdi.

Bu durum sürücüleri ve kentleri olumsuz etkilese de barajların dolmasıyla yüzler güldü.

Sezon açıldı

Nisan ayının sonlarına yaklaşırken gözler, turizmin gözdesi Antalya'ya çevrildi. Akın akın turistin yağdığı kentte, sahillerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Adeta yaz sezonunu anımsatan manzaralar ortaya çıkarken, yüksek bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Nisan karı başladı

Akseki içesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya’yı Konya’ya bağlayan Alacabel yolu beyaza büründü.

Ekipler harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirirken ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.