Euro
10.1483
0.31%
Dolar
8.6414
0.16%
Altın
493.88
0.33%
Borsa
1.398
0.91%
Bitcoin
367.850
-0.31%
EXEN Coin
22.91
0.21%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Türk askeri 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı' için Nahçıvan'da

    Azerbaycan ordusu, Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı için Nahçıvan'a giden Türk askerini Ümit Köprüsü'nde karşıladı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk askeri 'Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı' için Nahçıvan'da

    Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile Nahçıvan’da icra edilecek Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı'na katılacak personelin Ümit Köprüsü’nde karşılandığı anları paylaştı.

    "KAHRAMAN ASKERLERİMİZİ, AZERBAYCAN'IN KAHRAMAN ASKERLERİ KARŞILADI"

    Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, "Azerbaycan ordusu ile Nahçıvan’da icra edeceğimiz ‘Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı’na katılacak personelimiz için 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında uğurlama töreni yapıldı. Kahraman askerlerimizi Nahçıvan’daki Ümit Köprüsü’nde Azerbaycan’ın kahraman askerleri karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

    Ayrıca o anlara ait fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

    Türk askeri Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı için Nahçıvan da #1

    Türk askeri Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı için Nahçıvan da #2

    Türk askeri Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı için Nahçıvan da #3

    Türk askeri Sarsılmaz Kardeşlik 2021 Tatbikatı için Nahçıvan da #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir