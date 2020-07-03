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- Türk F-16 uçakları PKK hedeflerini vurdu
Türk F-16 uçakları PKK hedeflerini vurdu
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.
- AA
- 03.07.2020 - 21:22
Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne ait sığınakları yok etmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı icra edilen göreve ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.
Türk F-16 uçakları PKK hedeflerini vurdu VİDEO
"GÖKLERİN KARTALLARI"
Bakanlığın hesabından yayınlanan görüntüler "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır." notuyla paylaşıldı.
Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.