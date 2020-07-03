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    Türk F-16 uçakları PKK hedeflerini vurdu

    Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.
    • AA
    • 03.07.2020 - 21:22
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    Türk F-16 uçakları PKK hedeflerini vurdu #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne ait sığınakları yok etmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı icra edilen göreve ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

    Türk F-16 uçakları PKK hedeflerini vurdu VİDEO

    "GÖKLERİN KARTALLARI"

    Bakanlığın hesabından yayınlanan görüntüler "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır." notuyla paylaşıldı.

    Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.

    Türk F-16 uçakları PKK hedeflerini vurdu #2

    Türk F-16 uçakları PKK hedeflerini vurdu #3

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