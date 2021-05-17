Türk kara sularında 211 sığınmacı kurtarıldı

Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği 211 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan unsurlarının bir grup sığınmacıyı Türk kara sularına bıraktığı Sahil Güvenlik uçağıyla tespit edildi.

Toplamda 211 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 32 sığınmacı botlarla karaya çıkarıldı.

Çeşme açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla 42 sığınmacıyı kurtardı.

Dikili ilçesinin Bademli ve Denizköy açıklarındaki iki ayrı lastik botta ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 29 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ÇANAKKALE

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler, motoru arızalanan bottaki 55 kişiyi kurtardı.

Öte yandan Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 25 düzensiz göçmen de ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 28 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

MUĞLA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içindeki 11 kişiyi, bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.