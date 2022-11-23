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    Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan depremle ilgili açıklama

    Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.
    • 23.11.2022 - 07:55
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    Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan depremle ilgili açıklama

    Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9'luk deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesini istedi"

    AA'nın haberine göre Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi." ifadesini kullandı.

    Türk Kızılay Başkanı Kınık tan depremle ilgili açıklama #1


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