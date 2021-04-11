Türk Kızılay'a rekor bağış

Türk Kızılay tarafından ramazan ayına özel çevrim içi ve interaktif olarak düzenlenen "Teşekkür ve Dayanışma Programı"nda hayırseverler toplam 51 milyon 185 bin 706 TL bağışta bulundu.

Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izleyicilere ulaşılan programda hayırseverlerin ve gönüllülerin bağış ve destekleri alındı.

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçen yıl 2,5 milyon insanın, 6,5 milyon kez yardımlarını Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını dile getirdi. Kızılay'ın 10,5 milyon kan bağışçısı bulunduğunu, her sene 3 milyon kanın Kızılay'a bağışlandığını anlatan Kınık, Türk Kızılay'ın 800 bin kök hücre bağışçısı olduğunu söyledi.

RAMAZANDA KAN BAĞIŞI DEVAM EDECEK

Koronavirüs nedeniyle kan bankacılığının biraz azaldığını ancak Kızılay olarak çağrı yaptıklarında karşılayamama durumunun yaşanmadığını aktaran Kınık, Türkiye'nin 300 noktasında kan bağışı birimlerinin yer aldığını, ramazan ayında iftar ve sahur saatlerine göre yapılacak düzenlemeyle kan bağışlarının devam edeceğini söyledi.

44 SEYYAR AŞEVİ HİZMET VERECEK

Ramazan ayında aşevlerine yapılacak desteklerin de çok önemli olduğunu dile getiren Kınık, "Seyyar aşevlerimize ramazan boyunca yapılacak destekler çok önemli. Çünkü aşevlerinden destek verdiğimiz insanlar ağırlıklı olarak evinde yemek pişiremeyen, kendi ihtiyacını gideremeyen insanlar. Aşevlerimiz aracılığıyla o insanlara 2,5 milyon öğün iftar yemeği ulaştıracağız. 44 seyyar aşevimiz, özellikle büyük şehirlerimizdeki hastanelerin acillerinde hizmet verecek ramazan boyunca iftarlarda. 'kızılay.org.tr' üzerinden yapacağınız bağışlarla aşevlerimizdeki ocaklarımızın kaynamasını sağlayabilirsiniz." dedi.

51 MİLYON 185 BİN 706 LİRA BAĞIŞ YAPILDI

Gece sonunda yapılan 51 milyon 185 bin 706 liralık bağışın tamamının, büyük sorumluluk olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:

"Bu bağışların tamamının ihtiyaç sahiplerine en verimli şekilde ulaştırılması gerektiğini biliyoruz. Kızılay'ın bütün paydaşları, sizin emanetlerinizin her kuruşunu kutsal bir emanet bilecek. Teveccühünüzün ne kadar yüce olduğunu, buna nasıl mazhar olduğumuzu görüyoruz ve Allah'a hamd ediyoruz. Bu güvenin boşa çıkmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğimize söz veriyoruz. Yola çıkarken 20 olur mu dedik 30 olsun dedik. 50'yi de aşırdınız bize bu büyük bir güven."

İsmini vermek istemeyen bir hayırsever, 15 milyon liralık bağışta bulunarak gecenin en yüksek bağışını gerçekleştirdi. Yayın başında hedeflenen 30 milyon TL'lik bağış tutarı, yoğun talep üzerine yüzde 171 oranında gerçekleşerek 51 milyon 185 bin 706 TL'ye ulaştı.