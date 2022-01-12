Türk milletine hakaret eden 2 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Türk milletine hakaret eden yabancı uyruklu 2 kişiden biri Aydın'da yakalandı. İşlemlerinin ardından 2 şahısta sınır dışına gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Türk milleti hakkında galiz ifadelerde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi.

KİN VE NEFRET SUÇU

Aydın Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformları üzerinden Türk milleti hakkında, galiz ifadeler kullandıkları tespit edilen, yabancı uyruklu 2 kişi hakkında Valiliğimizce derhal bir inceleme başlatılmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde 2 Ocak 2022 tarihinde iki şüpheliden biri İzmir ilinde, diğeri ise Aydın ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu yabancıların, 3 Ocak 2022 tarihinde Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari iş ve işlemleri yapılmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu tespit edilen söz konusu yabancı uyruklu 2 kişinin, 5 Ocak 2022 tarihinde Aydın Geri Gönderme Merkezi’nce ülkelerine geri dönüş işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.