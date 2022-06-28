Türk Ocakları'nda Kaftancıoğlu krizi: İstanbul teşkilatı görevden alındı

Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin düzenlediği sempozyuma katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki olarak, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alındı.

Türk Ocakları’nın İstanbul Şubesi'nin organize ettiği İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.

"Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alınmıştır"



Kaftancıoğlu'nun toplantıya katılmasına sert karşılık veren Türk Ocakları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alınmıştır. Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu” ifadelerini kullandı.



Türk Ocakları Genel Merkezi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Parti siyasetinin dışında olmaya azami özeni göstermekteyiz"

“Türk Ocakları Genel Merkezi ve Şubeleri olarak Türk milletine hizmet amacıyla faaliyet yapıyoruz. Kurucularımızın temel ilkelerinden biri olan ‘parti siyasetinin dışında olmaya azami özen’i göstermekteyiz. Genel Merkez ve Şubeler olarak faaliyetlerimizde doğal olarak devletimizin ilgili kurumları ve mahallî idarelerden destek taleplerimiz olmaktadır. Bu bağlamda ölçütümüz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü konusundaki tavırdır. Belediyeler tarafından tahsis edilen bazı şube binalarımızın açılışlarına, ilgili belediye başkanının mensup olduğu siyasi parti dâhil, farklı partilerden milletvekilleri ve il/ilçe yöneticileri, toplantılarımıza birlikte katılmaktadır. Ocak’ın bu kapsayıcı, kucaklayıcı ve parti siyasetine mesafeli tutumu açık ve kesindir.

"Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez"



27 Haziran 2022 tarihinde, İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği bir sempozyum, Türk Ocaklarının partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Türk Ocakları Genel Merkezi, bu konudaki samimi, hasbi ve tavizsiz tutumuna halel getirilmesine izin vermeyecektir. Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk Ocakları toplantılarda boy göstermesi kabul edilemez.





"Siyaset, millete hizmet açısından son derecede önemli bir alandır"



Bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerin giderek artan sıcak atmosferinde, Ocak şubelerimizin bu konulara her zamankinden daha fazla özen göstermesi zorunludur. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden, bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz. Siyaset, millete hizmet açısından son derecede önemli bir alandır. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünen Ocak yöneticileri, siyasi faaliyetlere girişmeden önce yönetim ve denetim kurullarından istifa edeceklerdir; etmeyenler Genel Merkez tarafından görevden alınacaktır.”





"Günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı adaletsizliktir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları’nda düzenlenen İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na katılmış ve şu açıklamayı yapmıştı:

“İslam hangi gerekçe ile olursa olsun adaletsizliğe, eşitsizliğe izin vermez. İslam hangi gerekçe ile olursa olsun kayırmacılığa, denetimsizliğe, otoriterliğe izin vermez. İslam’ın temel değerlerini savunuyormuş gibi görünerek zenginliği, kayırmacılığı, özgürlüğü, denetimsizliği kendisine bahşeden; gerçek bağlamından kopartılarak sunulan, sabır ve şükür tavsiyeleriyle de milyonlara yoksulluğu, dışlanmayı, baskıyı reva gören anlayışlara karşı ödünsüz bir şekilde adaleti savunmalıyız. Günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin kaynağı adaletsizliktir. Dolasıyla günümüz İslam dünyasının temel problemlerinin tek çözümü de adalettir.”