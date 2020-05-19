Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarına devam ediyor

Koronavirüs nedeniyle Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla gerçekleştirdi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgına yönelik birçok tedbirler alınmıştı.

Bu kapsamda vatandaşlar evlerinde kalarak alınan tedbirlere uyum sağladı.

Salgın nedeniyle birçok kişi işlerine evden çalışarak devam etti.

EVLERİNDE KALARAK KORO ÇALIŞMASI YAPTILAR

İstanbul TRT Saz sanatçıları ile Giresun’da birçok konserlere imza atan Unat bu defa da koro üyelerinden, Teoman Alpay’ın Hicaz makamında bestelediği “Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları” adlı şarkıyı okuyarak kaydı whatsapp grubuna atmalarını istedi.

Koro katılımcılarının kendi telefonları ile evde kayıt ettikleri icraları birleştirilerek ortaya güzel bir koro çalışması çıktı.

Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

"HERKESE MORAL VERMEK İÇİN BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPTIK"

Unat “Bu kasvetli günlerde herkese moral vermek için böyle bir çalışma planladım ve sonunda da bir hayli başarılı olduğunu sanıyorum. Emek veren herkesi kutlarım. Daha başka projelerimde var onları da inşallah önümüzdeki günlerde işleme koyacağım. Hayatlarını ortaya koyarak müthiş bir performans gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza bir armağanımızdır." dedi.