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    Türk Tabipleri Birliği: Hiçbir yere çekip gitmiyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 25 bin liraya varan maaşları beğenmeyerek özel sektöre geçen doktorları eleştirmesinin ardından, Türk Tabipleri Birliği'nden grev çağrısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 23:09
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    Türk Tabipleri Birliği: Hiçbir yere çekip gitmiyoruz

    Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Külliye'de kadın muhtarlarla bir araya gelmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde devlet hastanelerindeki doktorların maaşlarını düşük buldukları için özel sektöre geçiş yaptıkları yönündeki konulara da değinmişti.

    "GİDERLERSE GİTSİNLER"

    Maaşlarını düşük bulan doktorlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sordum en düşük alan ne kadar alıyordu 8-9 bin, en yüksek alan 25 bin civarı... E buna rağmen özel sektör daha fazla veriyor diye oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren yeni doktorları buralarda istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum. İsterlerse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve buralarda istihdam ederiz." diye konuşmuştu.

    Türk Tabipleri Birliği: Hiçbir yere çekip gitmiyoruz #1

    "HİÇBİR YERE ÇEKİP GİTMİYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sorna Türk Tabipleri Birliği'nden konuyla ilgili bir tepki tweeti geldi.

    TTB'nin resmi twitter hesabından paylaşılan mesajda grev çağrısı yapılarak, "Hiçbir yere çekip gitmiyoruz! 14-15 Mart'Ta tüm Türkiye'de BÜYÜK G(ö)REV'deyiz." paylaşımında bulunuldu.

    Türk Tabipleri Birliği: Hiçbir yere çekip gitmiyoruz #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel sektöre geçen doktorlara: Gidiyorlarsa gitsinler - HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Türk Tabipleri Birliği: Hiçbir yere çekip gitmiyoruz #3


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