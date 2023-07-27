Türkiye bugün kavrulacak: Meteorolojiden 52 ile sıcak hava uyarısı Yurt genelinde görülen sıcak havalar etkisini bugün daha da gösterecek. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre 52 ilde sıcak hava dalgası gözlenecek.

ensonhaber.com Günlerdir süren sıcak havalar vatandaşları bezdirmiş durumda. Ancak bugün ısınan havalar pik seviyesine ulaşacak. 52 ilde sıcak hava etkili olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre 52 ilde sıcak hava dalgası etkisini gösterecek.

Ayrıca vatandaşlara yapılan uyarıda, hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olması beklenen illerde güneş çarpmasına karşı dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu saatlerde dışarı çıkmayın Bu illerdeki vatandaşların zorunlu olmadıkça saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları tavsiye edildi. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte bugün bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları: İzmir: 35



Manisa: 37



Kütahya: 36



Uşak: 36



Denizli: 42



Aydın: 39



Muğla: 35



Antalya: 35



Burdur: 40



Konya: 38



Ankara: 39



Afyonkarahisar: 36



Konya: 37



Kırşehir: 36



Aksaray: 36



Kırşehir: 35



Kayseri: 37



Yozgat: 36



Çankırı: 38



Kırıkkale: 40



Çorum: 41



Samsun: 37



Amasya: 39



Sivas: 36



Kayseri: 37



Niğde: 35



Rize: 36



Iğdır: 36



Samsun: 37



Çankırı: 38



Karaman: 37



Adana: 34



Osmaniye: 36



Kilis: 41



Kahramanmaraş: 41



Gaziantep: 41



Şanlıurfa: 43



Adıyaman: 41



Malatya: 39



Elazığ: 39



Mardin: 38



Şırnak: 37



Siirt: 40



Bingöl: 37



Batman: 43



Diyarbakır: 43



Muş: 36



Bingöl: 37



Tunceli: 37



Erzincan: 38



Bayburt: 35



Gümüşhane: 37