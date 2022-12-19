Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yerli üretim çalışmalarını hızlandırdığımız 5G teknolojisinde gelecek yıl önemli bir yol katetmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefi doğrultusunda, "dijital yüzyıla" yerli ve milli çözümlerle gireceklerini ifade ederek, 2023'te yerli üretim çalışmalarını hızlandırdıkları 5G teknolojisinde gelecek yıl önemli bir yol katetmeyi hedeflediklerini, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı da uzaya fırlatmaya hazırlandıklarını bildirdi.

"Dijital yüzyıla yerli ve milli çözümlerle adım atacağız"

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında hızlı değişimler yaşanırken, Türkiye'de de yeni ürün ve sistemler geliştirilerek kullanıma sunduklarını belirtti.

Bugün gelinen aşamada nesnelerin internete bağlandığı, cihazlar arası iletişimi sağlayan, farklı verileri gerçek zamanlı işleyebilen ve analiz etme özelliğine sahip makineler arası iletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin daha da önem kazandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma hedefimiz doğrultusunda, dijital yüzyıla yerli ve milli çözümlerle adım atacağız." ifadelerini kullandı.

5G teknolojisi

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerli üretim çalışmalarını hızlandırdıkları 5G teknolojisinde 2023'te önemli bir yol katetmeyi hedeflediklerini belirterek, "5G teknolojisiyle daha yüksek hızda daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet hizmeti kullanılmaya başlanacak." dedi.

Söz konusu teknolojiyle makineden makineye ve nesnelerin interneti cihazlarını yönetecek akıllı bir iletişim ağı oluşturulacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 5G, uygulamada olan teknolojilerin bir arada, verimli ve uyumlu bir şekilde tüm nesil bantları tamamlayıcı olarak kullanabilecek teknolojik ilerlemeyi sağlayacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sıkça kullanılmaya başlandığı alanlardan biri olan akıllı ulaşım sistemleri de 5G sayesinde daha hızlı ve verimli çözümlere kavuşacak. Bu kapsamda, telekomünikasyon, elektronik ve bilgisayar teknolojileri ulaşım sektörüyle entegre edilirken, konum belirleme, haberleşme, haritalama gibi sistemlerin entegre bir şekilde çalışması, akıllı ulaşım sistemlerinde kullanılan uygulamaların kalitesini ve hızını artıracak."





Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu uzaydaki yerini alacak

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın üretim ve test çalışmalarının TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde devam ettiğini vurgulayarak, projenin mühendislik modelinin 2022 yılı ağustos ayı itibarıyla tüm entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlandığını söyledi.

Mühendislik modelinden edinilen tecrübelerin entegrasyon ve test faaliyetleri devam eden uçuş modeli çalışmalarına aktarıldığını ifade eden Karaismailoğlu, Space X firması ile Türksat 6A fırlatma hizmetleri temini sözleşmesinin Temmuz 2021'de imzalanarak yürürlüğe girdiğini, sözleşmeye bağlı koordinasyonların Türksat tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2023'te uzaya fırlatmayı planladıklarını bildirdi.

Milli Elektrikli Tren Seti Projesi

Gelecek yıldan itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilmesi hedeflenen Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretiminin TÜRASAŞ'ın fabrikasında devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, "Milli Elektrikli Tren Seti'mizin üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajı ve fabrika testleri tamamlandı." dedi.

Karaismailoğlu, ilk prototipin sertifikasyon sürecinin sürdürüldüğünü, 2 setin TCDD Taşımacılık AŞ’ye bu yıl içerisinde teslim edileceğini belirtti. Karaismailoğlu, 2023-2025 yıllarında 19 set üretimi gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Yerlilik oranının prototip dizide yüzde 65, seri üretimde yüzde 75 olması hedefleniyor." diye konuştu.

AA'nın haberine göre, proje kapsamında geliştirilen altyapı ve yetkinlikten yararlanılarak, söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla, saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesini hedeflediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'nin de 2023 yılı içinde prototipinin üretimine geçilmesini, seri üretim kapsamında 2024 ve 2025 yılında toplam 8 setin teslim edilmesini hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

İlk yerli metro da gelecek yıl raylara inecek

Bakan Karaismailoğlu, gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye'nin 7000'den fazla şehir içi raylı sistem aracına ihtiyacı olacağının öngörüldüğünü belirterek, bu büyüklükteki şehir içi raylı sistem araç ihtiyacının yurt içinde üretilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda, Gebze-Darıca Metro Hattı'nda kullanılacak Türkiye'nin ilk yerli metro setinin 2023 yılının ilk çeyreğinde Bakanlığa teslim edileceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sürücüsüz yüksek teknoloji olarak üretilen metro projesinde test aşamasına geçileceğini bildirdi.

Ayrıca, prototip araç üretimi devam eden Milli Banliyö Tren Seti'nin de gelecek yıl içinde nihayete erdirilmesini hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Milli Banliyö Tren Seti Projemizin kazanımlarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için GAZİRAY Projesi kapsamında 8 set 2024-2025 yılları içerisinde teslim edilecek." dedi.