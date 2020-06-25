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    Türkiye, GDAÜ'nün dönem başkanı olacak

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
    • AA
    • 25.06.2020 - 15:56
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    Türkiye, GDAÜ'nün dönem başkanı olacak #1

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

    Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(Koronavirüs) Normalleşme sürecinde GDAÜ içinde bölgesel iş birliği imkanlarını görüştük.

    1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'DE OLACAK

    Balkanlar'daki en kapsamlı bölgesel örgüt olan GDAÜ'nün 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı devralıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla GDAÜ 2020-2021 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek.

    Türkiye, GDAÜ'nün dönem başkanı olacak #2

    Türkiye, GDAÜ'nün dönem başkanı olacak #3

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