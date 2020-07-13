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    Türkiye genelinde Huzur Uygulaması

    Türkiye genelinde yapılan “Huzur Uygulaması” kapsamında İstanbul’da belirlenen noktalarda uygulama yapıldı. Taksim’deki uygulamada aracına çakar tertibatını kuran bir kişiye ceza kesildi.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 19:39
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    Türkiye genelinde Huzur Uygulaması

    Yurt genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı olarak “Huzur Uygulaması” yapıldı.

    Uygulama kapsamında İstanbul’da belirlenen noktalarda, şüpheli araçlar didik didik arandı.

    Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

    Türkiye genelinde Huzur Uygulaması #1

    ÇAKAR TERTİBATINA 228 TL CEZA

    Taksim’deki uygulama noktasında çevirmeye takılan bir araçta çakar tertibatı bulunduğu görüldü. Araçta yapılan aramada bir adet polis telsizi, üzerinde “Polis” logosu bulunan bir cüzdan ve bir kuruma ait üzerinde “Basın” yazılı bir kart bulundu. Polis, bu kişiye aracında çakar tertibatı bulundurmaktan bin 228 TL idari para cezası uyguladı.

    Türkiye genelinde Huzur Uygulaması #2

    Türkiye genelinde Huzur Uygulaması #3

    Türkiye genelinde Huzur Uygulaması #4

    Türkiye genelinde Huzur Uygulaması #5

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