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    Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak

    Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak

    Sıcaklıklar, hafta sonuna kadar ülkenin batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.
    • AA
    • 13.07.2021 - 01:32
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bir haftalık süreçte ülkenin genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    HAFA SONU SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK

    Hafta sonu ise sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

    Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak #1

    DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA 5 GÜN SAĞANAK

    Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise gelecek 5 gün aralıklarla gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de hafta sonuna kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.

    Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak #2

    VATANDAŞLAR VE YETKİLİLER UYARILDI

    Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek gereken önlemlerin alınması istendi.

    Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak #3

    Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak #4

    Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak #5

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