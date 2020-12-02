Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
- AA
- 02.12.2020 - 05:05
- Güncelleme : 02.12.2020 - 06:17
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.
HAFTA İÇİ UYGULANACAK
Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.