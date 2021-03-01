Euro
8.95
-0.22%
Dolar
7.4022
-0.31%
Altın
416.14
0.93%
Borsa
1.471
0%
Bitcoin
345.958
0.92%
EXEN Coin
16.86
1.87%
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C

    Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
    • AA
    • 01.03.2021 - 05:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sona erdi

    30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

    YASAK SONA ERDİ

    Bu kapsamda 26 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    YENİ BİR KARARA KADAR DEVAM EDECEK

    Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

    Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sona erdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir