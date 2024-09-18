Türkiye için son 7 gün: Resmen bitiyor...

Yağmur Dinç
Her yıl birbirinden sıcak ve kurak geçerken, 2024 yazı da damgasını vurdu.
Termometrelerin zirve yaptığı yaz ayları, vatandaşların terini akıttı.
Klimalar yok sattı, vatandaşlar sıraya girdi.
Nemli geceler milyonları uyutmadı derken, sona yaklaşıldı.
YAZA VEDA
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda, yaz bitimine son 1 hafta kaldığına değinildi.
Paylaşımda, "2024 yaz mevsiminin bitmesine son 7 gün kaldı. Nereden nereye, bitiyor. Evet, bitiyor. Saya saya bitti. Nem ve sıcak bombasıyla geceleri uyuyamadığımız günler oldu. Klima randevuları 2-3 hafta sonrasına veriliyordu. Mini bir kaos yaşandı, bitiyor. Evet yaşandı ve bitiyor..." denildi.