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Türkiye için son 7 gün: Resmen bitiyor...

Türkiye için son 7 gün: Resmen bitiyor... 2024 yazını oldukça sıcak ve nemli geçiren Türkiye, mevsimi bitiriyor. Uzmanlara göre, yaz günleri için son 7 gün kaldı.