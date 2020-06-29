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    Türkiye ile Libya petrolü birlikte arayacak

    Türkiye ile Libya petrolü birlikte arayacak

    Türkiye’nin, Libya’da petrol ve doğalgaz aramacılığında iş birliği fırsatlarını değerlendirdiğini belirten Enerji Bakanı, "Libya'da kazan-kazan" olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 10:01
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    Türkiye ile Libya petrolü birlikte arayacak #1

    Petrol açısından oldukça zengin olan Libya'da Türkiye'yi görmek istemeyenlerin çabası boşa çıkıyor.

    Bölgede gücüyle ağırlığını koyan Türkiye, Libya hükümetiyle ortak çalışmalar yapacak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye ile Libya petrolü birlikte arayacak #2

    "PETROLÜ ORTAK ARAYACAĞIZ"

    Türkiye'nin Libya'daki petrol arama faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Dönmez,  "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için." ifadelerini kullandı.

    KAZAN-KAZAN

    Libya'da kazan-kazan formünün uygulandığını belirten Dönmez "Orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu." dedi.

    Türkiye ile Libya petrolü birlikte arayacak #3

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