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    Türkiye-İran sınırında uyuşturucu operasyonu

    Türkiye-İran sınır hattında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” operasyonu kapsamında 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızına el konuldu.
    • 10.07.2022 - 01:25
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 01:25
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    Türkiye-İran sınırında uyuşturucu operasyonu

    Hakkari Yüksekova Türkiye-İran sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

    "2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir"

    İHA'nın haberine göre Hakkari Valiliğinde yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı sınır birlikleri ile müşterek olarak “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 9 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Türkiye-İran sınır hattında icra edilen operasyon neticesinde; 2 çuval içerisinde 68 kilogram eroin maddesi ile 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

    Türkiye-İran sınırında uyuşturucu operasyonu #1


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