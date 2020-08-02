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- Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı
Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı
MSB, Kuzey Ege'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
- AA
- 02.08.2020 - 13:25
Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotları Ege Denizi'nde eğitim gerçekleştirdi.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Kuzey Ege Denizi'nde eğitim icra ettiği bildirildi.
KUZEY EGE'DE DENİZ EĞİTİMİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz'da Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.