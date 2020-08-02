Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı

Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı

MSB, Kuzey Ege'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotları Ege Denizi'nde eğitim gerçekleştirdi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Kuzey Ege Denizi'nde eğitim icra ettiği bildirildi.

KUZEY EGE'DE DENİZ EĞİTİMİ