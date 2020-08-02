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    Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı

    MSB, Kuzey Ege'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 02.08.2020 - 13:25
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    Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı

    Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotları Ege Denizi'nde eğitim gerçekleştirdi.

    NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Kuzey Ege Denizi'nde eğitim icra ettiği bildirildi.

    KUZEY EGE'DE DENİZ EĞİTİMİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz'da Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı #1

    Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı #2

    Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı #3

    Türkiye ve İspanya, Ege Denizi'nde eğitim yaptı #4

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