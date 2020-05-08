Türkiye'de korona aşısı için hayvan deneyleri başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı çare arayışları sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşısı çalışmaları kapsamında hayvan deneylerinin başladığını duyurdu.

Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halinde olduklarını belirten Bakan Varank, "Rekombinant aşıda 3 hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta birisi hayvan deneylerini başlattı." şeklinde konuştu.

Varank'ın açıklamaları şu şekilde:

3 ÜNİVERSİTE, HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEMELERE BAŞLADI

"Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite, hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı.

Dünyada medyaya yansımış aşı projeleri var. Biz bu projelerdeki Türk hocalarımızla da iletişim halindeyiz. Tüm dünyadaki aşı projelerini yakından takip ediyoruz ve iş birliği içindeyiz.

SOLUNUM CİHAZLARI

Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü ihracat yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı.

13 ŞİRKET PCR KİTİ ÜRETİYOR

PCR en geçerli metod. Türkiye'de 13 firma PCR kiti üretiyor. Bunun ihracatını yapıyoruz dünyaya. Bakanlık olarak desteklediğimiz firmalar bunlar. Yeni nesil tanı kitleri için de güzel haberler var. Nanoteknoloji esasına dayanan dünyada ilk kez kullanılacak hızlı test kiti projelerini hazırlıyoruz.

GÜNLÜK 40 MİLYON MASKE ÜRETİMİ

Türkiye'nin şu anda günlük maske üretim kapasitesi 40 milyon maskeyi geçmiş durumda. Günlük 40 milyon maske üretimi Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde. Tek kullanımlık olmayan maskeler için de üretim kapasitesini artırmaya çalışıyoruz.

Tek kullanımlık olmayan maskeler için Ticaret Bakanlığımız bir tavan fiyat belirleyebilir. Birkaç gün içinde bez maskelerle ilgili standartları belirleyen bir açıklama yapacağız.

"KENDİ KENDİNE YETİYOR OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi. Biz bu dönemde şunu gördük; kendi kendine yetiyor olmak çok önemli. Bu virüs süreci dijitalleşmenin önemi tekrar göstermiş oldu. Şu iki aylık dönemde gördük ki herkes dijitalleşmeye çok hızlı şekilde adapte olabiliyor.

Dijitalleşmeye çalışan KOBİ'lerimize destek veriyoruz. Bu dönemde de hem dijitalleşmek isteyen hem de dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lerimize desteklerimizi sürdüreceğiz."