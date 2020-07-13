Türkiye'de korona salgınında günün sayıları

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 19 kişi daha hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1156 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki güncellenmiş Sağlık Bakanlığı verilerini Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre son 24 saatte 1156 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.

Bugün yapılan 46 bin 492 test sonucu 1008 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 214 bini geçti.

Tedavi altında olan 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle tolam vefat sayısı da 5 bin 382 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Bakan Koca tabloyu, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV." notuyla paylaştı.