Türkiye'de korona salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 104 bin 30 oldu. Virüs 55 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından her gün güncelenen Türkiye'nin salgın tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 104 bin 30 oldu. Ölümcül virüs 55 can daha aldı.

Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 7'ye çıktı.

Bugün yapılan 34 bin 821 test sonucu ise, 1635 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı da 144 bin 749'a ulaştı.

"TEST SAYISINDA 1,5 MİLYONU GEÇTİK"

Koca'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor."