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    Türkiye'den 3 ülkeye uçuşlar başladı

    Koronavirüs salgını sonrası normalleşme kapsamında yurt dışı uçuşlar kademeli olarak yeniden yapılmaya başlandı.
    • İHA
    • 11.06.2020 - 13:10
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    Türkiye'den 3 ülkeye uçuşlar başladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşların bugün başladığını bildirdi.

    Bakan Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

     

     

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