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- Türkiye'den 3 ülkeye uçuşlar başladı
Türkiye'den 3 ülkeye uçuşlar başladı
Koronavirüs salgını sonrası normalleşme kapsamında yurt dışı uçuşlar kademeli olarak yeniden yapılmaya başlandı.
- İHA
- 11.06.2020 - 13:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 ülkeye (Hollanda, Almanya ve İngiltere) uçuşların bugün başladığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır." ifadelerini kullandı.