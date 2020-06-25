Türkiye'den AB ve Yunanistan'a sığınmacı tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’ye karşı şer ittifakları kurmanın ve AB’yi suiistimal etme teşebbüslerinin Yunanistan’a bir faydasının olmayacağını söyledi.

Türkiye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Yunanistan-Türkiye sınırında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ı, ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.

"İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ ÖRTBAS ETME ÇABASI"

Dendias'ın, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile birlikte dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözlerin, her şeyden önce Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni tezahürü olduğunu kaydeden Aksoy, AB Komisyonu'nun buna ortak olmasının ise ibret verici olduğunu bildirdi.

"DENDİAS'IN İFADELERİ GERÇEKLİKTEN KOPUK"

"Sınırımızda bu açıklamaları yapanlara Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic'in, mültecilerin onurunu korumanın üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülük olduğuna ilişkin açıklamasını bir kez daha hatırlatıyoruz." diyen Aksoy, şunları kaydetti:





"AB ve Yunanistan'ı, ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz. Dışişleri Bakanı Dendias'ın, Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki ifadeleri ise gerçeklikten tamamen kopuktur. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte, Türkiye’yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır.

"YUNANİSTAN'A BİR FAYDASI OLMAZ"

Türkiye’ye karşı şer ittifakları kurma ve AB’yi suiistimal etme teşebbüslerinin Yunanistan’a bir faydası olmaz. Bunun yerine, Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermeli; meselelerini bizi şikayet ederek ve başkalarından medet umarak çözmek yerine, bizimle konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Uluslararası hukukun ve komşuluğun gereği de budur."