Türkiye'den bor ve lityum için üretim tesisleri adımı

Türkiye, bor ve lityum cevherleri için harekete geçti. Bor karbür, lityum karbonat üretim tesisi gibi projelerin yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.

Türkiye’de bulunan yüzde 73 oranındaki bor cevheri için karbür tesisinin yıl sonu hizmete girmesi amaçlanıyor.

Lityum karbonat üretim tesisinin ise kısa zamanda tamamlanması ve Ferrobor üretim tesisinin temellerinin atılması için harekete geçildi.

Değerli madenlerin enerji kaynaklarına kazandırılması hedefleniyor

Önemli enerji kaynaklarının Türkiye’ye kazandırılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni üretim tesisleri faaliyetlere başlarken, halihazırda tamamlanan projeler ise devreye sokulacak. Şu anda üzerine çalışılan projeler sayesinde, değerli madenlerin işlenmesi ve enerji kaynaklarına kazandırılması en kısa sürede tamamlanacak.

"2022 borun yılı olacak"

Türkiye, bor bakımından dünya rezervinin yüzde 73’ünü oluşturuyor. Enerji kaynakları arasında en önemli kaynaklarından olacak borda artık sona doğru gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; 2022 yılının borun yılı olacağını ve bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağının altını çizdi.

TRT Haber'in haberine göre, yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen tesisin, performans testlerine de hemen akabinde başlanacağı belirtildi. Öte yandan Lityum karbonat tesisi için çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl "bor" için önemli bir yıl olurken, lityum karbonat üretim tesisinin kurulması de yine önemli enerji kaynaklarının Türkiye’ye kazandırılacağını gösteriyor.





Üretim tesisleri hamleleri

Türkiye’nin ilk lityum karbonat tesisi 2020’de açılmıştı. Bu tesiste otomobil, elektrikli araç ve telefonlar için kullanılan lityum maddesi, yerli olarak bordan üretilmeye başlandı. Türkiye, enerji kaynakları için önemli adımlar atarken bunlara bir yenisi daha eklenecek. Bu yıl içinde Ferrobor üretim tesisinin temeli atılacak. Ayrıca proses dizaynı, pilot ve üretim tesisinin pilot tesis kurulumu da 2023 yılında hayata geçirilecek.



