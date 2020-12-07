Türkiye’den İran’a online ‘kız isteme’

Koronavirüs nedeniyle pek çok toplantı ve etkinlik online yapılırken, İzmirli bir aile İran’da yaşayan aileyi görüntülü arayarak kız istedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde kuyumculuk yapan 40 yaşındaki Kamil Yalçıntuğ ve Ege Üniversitesi doktora öğrencisi İranlı 31 yaşındaki Şehrazad Afşar, Yalçıntuğ Ailesi’nin evinde görüntülü olarak Afşar Ailesi'ni aradı.

BABASINDAN İSTEDİ

Yalçıntuğ Ailesi’nin aile dostu Hüdai Özgün, İranlı Şehrazad Afşar’ı baba Muhammed Reza Afşar ve anne Fariba Afşar’dan Kamil Yalçıntuğ’a istedi.

Müstakbel gelinin ailesi, çiftin evlenmesine razı gelirken Kamil Yalçıntuğ’un annesi Fergün Yalçıntuğ, “Gözünüz arkada kalmasın, onu kendi kızımız gibi göreceğiz.” dedi.

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Aile büyükleri çiftin nişan kurdelesini kesti; ardından müstakbel damat, müstakbel gelinin elinden kahvesini içti. İranlı aile, tüm yaşananları görüntülü olarak izledi.

"İLGİNÇ BİR ANI OLACAK"

Kamil Yalçıntuğ, “Koronavirüsün bu kadar yoğunlaşacağını tahmin etmiyorduk. Ancak vaka sayılarında artış olduğu için eşimiz dostumuz olmadan nişan yapıyoruz. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Müstakbel eşimin ailesi İran’da olduğu için görüntülü şekilde kız isteme gerçekleştirdik. Bu da ilginç bir anı olacak.” dedi.

"KISMET BÖYLEYMİŞ"

Şehrazad Afşar da “Ailemin yanımda olmasını çok isterdim ama pandemiden dolayı bu mümkün olmadı. Bir tarafımız buruk, bir tarafımız çok sevinçli. İnşallah ilerleyen zamanlarda pandemi bitince hep beraber kutlama yaparız. Aklıma uzaktan kız isteme ve nişan yapılacağı aklıma gelmezdi ama kısmet böyleymiş.” ifadelerini kullandı.









